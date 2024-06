Gewitter im Anmarsch: UWZ warnt vor Unwetter

Am Dienstag gibt es entlang der Nordalpen und im Osten Regen, welcher am Vormittag abklingt. Zwischenzeitlich scheint auch mal die Sonne, die allerdings von Quellwolken und Schauern im westlichen und südwestlichen Bergland überdeckt wird. Am Bodensee, im Donauraum und später auch im Osten setzt sich dagegen ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix durch.

©Screenshot UWZ Für Dienstag gibt es eine Vorwarnung für Gewitter und Hagel von der Unwetterzentrale.

©Screenshot UWZ Von der Vorwarnung sind folgende Bundesländer betroffen: Tirol, Salzburg, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Kärnten.

Prognose für die restliche Woche

Der Mittwoch startet im Süden mit ein paar Restwolken, in Vorarlberg kann auch es auch kurze Schauer geben. Tagsüber gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, besonders im Bergland sowie im Süden werden die Quellwolken aber zahlreicher und ab etwa Mittag gehen hier ein paar Schauer und Gewitter nieder. Der Wind weht an der Alpennordseite mäßig aus westlichen Richtungen. Am Donnerstag bilden sich Quellwolken und über dem östlichen Bergland kommt es am Vormittag zu ersten Schauern. Die zweite Tageshälfte hält ebenso Schauer parat und auch Gewitter gehen nieder. Vereinzelt erreichen diese gegen Abend auch den Norden und Osten, abseits der Berge scheint aber häufig die Sonne. Der Freitag-Vormittag ist von Schauern im Norden und Westen geprägt. Der Freitag hat einen Mix aus Sonne und Wolken zu bieten. Im Tagesverlauf nimmt die Schauer- und Gewitterneigung im Bergland generell deutlich zu, am Nachmittag breiten sich diese auf die Alpennordseite aus. Am ehesten trocken und überwiegend freundlich bleibt es im Süden und Südosten.