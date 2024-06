Glück im Unglück: Verletztes Marderbaby in Vöcklabruck gerettet

Dort stellte Geschäftsführerin Johanna Stadler mehrere Bisswunden am Kopf fest, die vermutlich vom Hund der Familie stammten. Ein Tierarzt röntgte zur Sicherheit den Kopf des kleinen Marders, da Eiter aus einem Auge austrat, fand jedoch keinen Bruch.

Auf dem Weg der Besserung

„Das Baby braucht jetzt viel Ruhe, ist aber auf dem Weg der Besserung und frisst auch brav. Sobald es wieder fit ist, wird es mit einem ebenfalls verwaisten, etwa gleichaltrigen Marderbaby vergesellschaftet, das ich seit März mit dem Flascherl aufgezogen habe“, so Stadler. „Dann dürfen die zwei auch in eine große Voliere umziehen, wo sie auf die Wildnis vorbereitet werden.“

Wichtiger Teil des Ökosystems

Marder sind ein wichtiger Teil des Ökosystems, da sie wie Füchse oder Dachse als Beutegreifer hauptsächlich reaktionsschwache und kranke Tiere fangen und so zur „Gesundheitspolizei“ der Natur zählen. Leider wird diese wichtige Aufgabe in den Jagdgesetzen nicht berücksichtigt. In Oberösterreich dürfen Marder sogar im Frühjahr und Sommer während der Jungenaufzucht getötet werden, was dazu führt, dass ihre Babys langsam und qualvoll verhungern, wenn sie nicht rechtzeitig gefunden und zu uns gebracht werden“, erklärt Stadler abschließend. Um solche und weitere Missstände zu beheben, wurde das derzeit laufende Volksbegehren für ein Bundesjagdgesetz.at initiiert.