Wien: Spendenaktion fÃ¼r neuen Suppenbus und erweiterte Klimaoasen

„Die Nachfrage nach einem Teller heißer Suppe ist in der warmen Jahreszeit sogar größer als im Winter“, erklärt Caritasdirektor Klaus Schwertner. „Ganz einfach, weil es aktuell weniger Notquartiersplätze gibt, wo Menschen versorgt werden.“ Das Projekt Canisibus, bestehend aus zwei Suppenbussen, spielt daher eine besonders wichtige Rolle.

Einzige warme Mahlzeit des Tages

Jährlich werden an acht Standorten in ganz Wien rund 90.000 warme Mahlzeiten verteilt, ermöglicht durch 150 Freiwillige, die jeden Abend im Einsatz sind, unabhängig vom Wetter. „Für viele ist es die einzige warme Mahlzeit des Tages. Die Menschen verlassen sich auf ihren Canisibus“, betont Schwertner.

Ein Bus ist kaputt gegangen

Doch nun steht das Projekt vor einer Herausforderung: Einer der beiden Busse ist kaputtgegangen. „Wir brauchen dringend einen neuen und bitten daher um Spenden aus der Bevölkerung“, so Schwertner weiter. Unterstützung erhält die Caritas dabei von Voodoo Jürgens, der am Montagabend den Canisibus bei einer seiner Ausfahrten begleitet hat.

Zusammenarbeit mit Fonds Soziales Wien

Neben dem Canisibus sind auch die Streetwork-Teams der Caritas regelmäßig im Einsatz, um obdachlose Menschen auf der Straße zu versorgen. Schwertner verweist zudem auf die gute Zusammenarbeit mit dem Fonds Soziales Wien im Bereich der Wohnungslosenhilfe und hofft auf flexible Reaktionen der Stadt auf den aktuellen Bedarf an Notquartiersplätzen.

Mehr Caritas Klimaoasen als im Vorjahr

Von Juni bis Ende September öffnet die Caritas gemeinsam mit 27 teilnehmenden Pfarren in Wien und Niederösterreich zum fünften Mal ihre schattigen Pfarrgärten und Innenhöfe. Diese sogenannten Klimaoasen bieten den Gästen kühle Getränke und kleine Snacks, serviert von engagierten Freiwilligen. „Durch das niederschwellige und kostenlose Angebot der Caritas Klimaoasen bieten wir Menschen in Not einen Zufluchtsort und bekämpfen gleichzeitig die steigende Einsamkeit“, erklärt Projektleiter Klemens Lesigang. Das Angebot der Klimaoasen wurde in diesem Jahr aufgrund der hohen Nachfrage erweitert. Neu dabei ist auch die erste Frauenklimaoase.

Caritas bittet um Spenden für Klimaoasen und Canisibus

