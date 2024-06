Bauer sucht Frau: Cynthia und Christian suchen die große Liebe

Am Mittwoch stellt ATV-Amor Arabella Kiesbauer sieben einsame Herzen vor, die sowas von bereit für die große Liebe sind. Mit dabei in Vorstellungsfolge zwei ist unter anderem Bäuerin Cynthia (32) aus dem sterischen Salzkammergut. Die fröhliche Pferdewirtin strahlt über das ganze Gesicht und ihr herzhaftes Lachen ist unverkennbar. Die 32-Jährige ist voller Leidenschaft für ihren Reitstall: „Ich bin Reitlehrerin und betreue meine kleinen Kinder und bringe ihnen das Reiten bei. Das ist meine Herzensangelegenheit.“ Sie wünscht sich einen herzlichen und humorvollen Mann an ihrer Seite, der Leben auf den Hof bringt und keine zwei linken Hände hat. Cynthia will mit „Bauer sucht Frau“ ihren Partner fürs Leben finden: „Ich bin super ready für verliebt sein, echt bereit den Richtigen zu finden.“ Auch Christian (37) „der charismatische Bio-Bauer“ aus dem Bezirk Voitsberg stellt sich am Mittwoch vor.

„Ich suche eine ehrliche, bodenständige Frau, die natürlich erscheint, ich bin nicht der Typ für eine Barbiepuppe“

Nach einer langjährigen Beziehung, die vor drei Jahren endete, ist Stefan aus dem Waldviertel bereit für seine Traumfrau. Am besten sollte sie genauso gerne Sport wie der Triathlet machen, sowie zuverlässig, ehrlich und treu sein. „Ich suche eine ehrliche, bodenständige Frau, die natürlich erscheint, ich bin nicht der Typ für eine Barbiepuppe“, erklärt der 28-Jährige. Er ist Gemüsebauer und voller Leidenschaft für den Anbau von Obst und Gemüse. Neben der Arbeit am Hof arbeitet er als Notfallsanitäter beim „Roten Kreuz“, wo ihn Arabella abholt und gleich Teil einer Übung wird. Im Traunviertel besucht Arabella Kiesbauer Mathias. Der kommunikative Familienmensch wird im nächsten Jahr den elterlichen Hof übernehmen. Er hat genaue Vorstellungen von seiner privaten Zukunft: „In zehn Jahren möchte ich Frau und Kinder haben, verheiratet sein und ein schönes Leben führen.“ Dem Trainer einer Damen-Fußballmannschaft ist es wichtig mit seiner Partnerin gemeinsam lachen zu können und auch die ernsten Dinge zusammen zu meistern.

Ein Wiedersehen mit unseren Traumpaaren

Während ihrem Besuch gibt es eine freudige Überraschung für Arabella: Simone & Michi aus der 16. Staffel kommen vorbei, da sie mit Mathias befreundet sind und ihm zur Teilnahme an „Bauer sucht Frau“ geraten haben. Simone und Michi haben durch #BSF das ganz große Glück gefunden, sie sind verheiratet und stellen Arabella nun ihr zwei Monate altes Baby vor. Zu einem Wiedersehen kommt es in dieser Folge ebenfalls mit Petra & Helmut aus Kärnten (Bezirk St. Veit), dem Traumpaar aus der 19. Staffel von „Bauer sucht Frau“, die sich damals beim Staffelfinale verlobt haben. Haben die Hochzeitsglocken schon geläutet? Bauer sucht Frau“ – Die zweite Vorstellungsfolge läuft am Mittwoch, den 5. Juni 2024 um 20.15 Uhr auf JOYN & ATV.