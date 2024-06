Grazer Wassertechnikfirma meldet Konkurs an

Veröffentlicht am 4. Juni 2024, 15:31 / ©Marco2811-stock.adobe.com

Am Dienstag, dem 4. Juni 2024, hat das Landesgericht Leoben das Konkursverfahren über die TOP Wasser- und Schwimmbadtechnik GmbH eröffnet. Das Grazer Unternehmen mit Sitz in der Herrgottwiesgasse 125, Graz, und einer Verwaltung in Kobenz, Murtal, steht vor erheblichen finanziellen Herausforderungen.

Insolvenzverwalter bestellt

Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Franz Hofer ernannt. Die Anmeldefrist für Forderungen ist der 7. August 2024. Bis zu diesem Datum müssen alle Forderungen bei Hofer eingereicht werden. Ein weiterer wichtiger Termin ist der 21. August 2024. An diesem Tag findet die Berichts- und Prüfungstagsatzung statt, bei der der aktuelle Stand der Insolvenz und die Zukunftsperspektiven des Unternehmens besprochen werden.