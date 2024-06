ÖBB Standort Knittelfeld: Investition sichert 400 Arbeitsplätze

Veröffentlicht am 4. Juni 2024, 15:46 / ©ÖBB/Chris Zenz

Im Beisein der Geschäftsführer Sandra Gott-Karlbauer und Bernhard Gritzner von ÖBB Train Tech, sowie Christian Nagl, dem Geschäftsbereichsleiter der ÖBB-Infrastruktur, wurde symbolisch der Spatenstich für das ehrgeizige Modernisierungsprojekt vollzogen.

Modernste Technik für moderne Fahrzeuge

Die neuen Instandhaltungshallen sind speziell für die neuen Instandhaltungsfahrzeuge der Firmen Plasser und Theurer sowie die neuen Servicejets von Stadler konzipiert. Diese Fahrzeuge sind nicht nur länger, sondern auch umweltfreundlicher dank ihres Elektro-Hybridantriebs. Der Strom für deren Betrieb stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasser, Sonne und Wind. Zudem wird das Hallendach mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, die genug Strom für mehr als zehn Haushalte liefern kann.

„Moderne Fahrzeuge brauchen moderne Instandhaltungshallen“

„Moderne Fahrzeuge brauchen moderne Instandhaltungshallen. Die Schienenfahrzeuge werden technisch immer anspruchsvoller und sind zu fahrenden Computern geworden. Hier muss die Instandhaltung mitziehen. Ich freue mich, dass wir am Standort zukünftig moderne Sonderfahrzeuge instand setzen werden. Dafür suchen wir auch immer neue Mitarbeiter,“ erklärt Sandra Gott-Karlbauer.

©BHM INGENIEURE–Engineering & Consulting GmbH Mit über 30 Millionen Euro investieren die ÖBB in hochmoderne, umweltfreundliche Instandhaltungshallen.

Effizienz und Umwelt im Fokus

Das Herzstück der Modernisierung ist ein neues Instandhaltungskonzept, das auf dem Boxenstopp-Prinzip basiert. Komponenten der Neufahrzeuge werden in kürzester Zeit getauscht, wodurch die Verweildauer in den Werkstätten minimiert und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge maximiert wird. „Wir freuen uns, dass wir bei der Servicierung der Strecken ein neues Zeitalter einläuten. Mithilfe der modernen neuen Instandhaltungsfahrzeuge mit Hybrid-Technologie sorgen wir noch wirtschaftlicher für ein sicheres und stets hoch verfügbares Streckennetz,“ so Christian Nagl und Othmar Frühauf.

Investition in die Zukunft und die Region

Die Modernisierung sichert nicht nur den Standort Knittelfeld, sondern auch über 400 Arbeitsplätze. Bürgermeister Harald Bergmann (SPÖ) betont: „Die ÖBB sind für uns ein großer und wichtiger Arbeitgeber in der Region. Wir freuen uns, dass die ÖBB den Ausbau des Standorts Knittelfeld forciert. Investitionen und moderne Arbeitsplätze sind für uns wichtig.“