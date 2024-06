Für Asylwerber: Kommt die Bezahlkarte auch nach Wien?

Die Bezahlkarte für Asylwerber ist ein Instrument, das darauf abzielt, die Verwendung von Bargeld durch elektronische Zahlungsmethoden zu ersetzen. Dadurch soll eine bessere Kontrolle über die Verwendung staatlicher Gelder ermöglicht und möglicher Missbrauch verhindert werden. Anstelle von Bargeld erhalten Asylwerber eine Karte, mit der sie ihre Einkäufe tätigen können.

Niederösterreich und Oberösterreich

In Niederösterreich wird das Konzept bereits getestet: Seit dem 1. Juni führt das Bundesland in acht Unterkünften eine Bezahlkarte für Asylwerber ein. Wir haben berichtet. Ähnlich verläuft die Situation in Oberösterreich, wo ab dem 1. Juli offiziell das Projekt „Bezahlkarte statt Bargeld“ startet. Hier sollen 300 Asylsuchende mit einer Sachleistungskarte ausgestattet werden. Auch hier haben wir berichtet.

Kommt die Bezahlkarte nach Wien?

Eine Bezahlkarte für Asylwerber ist ein wesentlicher und wichtiger Schritt. Jetzt liegt es vor allem an der Stadtregierung die offensichtlich vorhandene Blockade aufzugeben sowie die Einführung und Umsetzung auch in weiterer Folge in Wien anzugehen“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion. So sei heute bei der Konferenz der Landesflüchtlingsreferenten verkündet worden, dass ein einheitliches Bezahlkartensystem für Flüchtlinge ab 2025 geplant werde. Die Einführung und Umsetzung dessen obliege den Bundesländern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2024 um 16:15 Uhr aktualisiert