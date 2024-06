Kreuzung mit seitenverkehrten Pfeilen sorgt für Diskussionen im Netz

Nanu? Da ist etwas verkehrt. Der Pfeil auf dem linken Fahrstreifen zeigt nach rechts, der auf dem rechten Fahrstreifen nach links. Viele Verkehrsteilnehmer werden den Kopf schütteln und bestätigen: Das stimmt so nicht. Eigentlich gehört es andersherum, oder etwa nicht?

Das Netz diskutiert

Auf den ersten Blick zumindest scheint diese Kreuzung in der St. Veiter Straße in Klagenfurt falsch zu sein. Auf Facebook sorgt das Bild der Kreuzung, geteilt von der Seite „Germany in pics – wallpapers“ jedenfalls seit bereits drei Tagen für viele Lacher und Diskussionen. Über 3.000 User reagierten auf das Bild mit der Unterschrift „Das wird interessant…“, Hunderte teilten das Posting und erst die Kommentare gaben Aufschluss über jenes Mysterium.

Alles für die langen Busse

Schnell werden zwei Dinge klar: Zum einen, die Bodenmarkierung auf der Strecke gibt es nicht mehr. Das Bild muss also mehrere Jahre alt sein. Zum anderen, sind die seitenverkehrten Pfeile bewusst so gewollt. Eine Nutzerin erklärt: „Das ist deshalb so, weil unsere Busse in Klagenfurt so lang sind.“ „Keiner, außer ein, zwei Leute, kapiert, dass das offensichtlich eine reine Busausfahrt ist. Siehe Ampel. UND es werden offensichtlich beide Spuren getrennt gesteuert“, schreibt eine anderer User.

Bild ist alt

Ein Kärntner klärt auf: „Diese Kreuzung gibt es so nicht mehr – schon länger. 1. Beide Pfeile sind weg. 2. Der lange Bus braucht die enge Kurve nicht mehr schaffen. 3. Die Linienführung wurde geändert! Der Bus biegt normal links ab, an der Kreuzung Richtung Flughafen. Die Straße ist und bleibt eine reine Busstraße.“ Zumindest ist es nicht das erste Mal, dass das Bild der Kreuzung in den Sozialen Medien zur Häufe gelikt und kommentiert wird. Das weiß auch einer der Kommentatoren: „Das Bild ist so alt und schon so oft gezeigt worden, dass sich das sogar bei den Dümmsten herumgesprochen haben sollte, dass diese Fahrbahnmarkierung an genau dieser Stelle durchaus Sinn macht.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2024 um 17:09 Uhr aktualisiert