Vom Atrio in die Villacher Innenstadt: „vomFass“ zieht um

Veröffentlicht am 4. Juni 2024, 16:21 / ©5 Minuten

Besonders das Fehlen eines eigenen Raumes stellte eine Herausforderung dar, da es nicht möglich war, geschlossene Gesellschaften zu empfangen und die Kunden optimal zu bedienen, wie Gabriele Koller in einem Gespräch gegenüber 5 Minuten erklärt. Der neue Standort bietet eine klare Aufteilung: Vorne befindet sich das Geschäft, während im hinteren Bereich ein Veranstaltungsraum für Verkostungen und Firmenfeiern bereitsteht.

Eröffnung am 24. Juli

Die Entdeckung der neuen Geschäftsfläche war ein Zufall. Während eines Stadtbummels bemerkte Geschäftsführerin „vomFASS“ Gabriele Koller, dass die Räumlichkeiten des ehemaligen „Leder Michorl“ zur Vermietung standen. Nach einer Besichtigung war klar: Das ist der perfekte Ort für das neue Geschäft. Das Ambiente erinnert an einen alten Keller, was perfekt zur geplanten Nutzung passt. Die offizielle Eröffnung findet am 24. Juli 2024 statt.

Cocktailabende und exklusive Veranstaltungen

Gabriele Koller freut sich auf die neue Eröffnung. „Wir möchten uns auf ein Geschäft fokussieren und haben keine Pläne für weitere Standorte. Hier können wir Cocktailabende und andere exklusive Veranstaltungen anbieten,“ erklärt Koller.