DrauPuls: Villacher Lichtspektakel präsentiert zwei neue Shows

Bald ist es wieder so weit, die Multimedia-Wassershow „DrauPuls“ startet ihre bereits fünfte Jährliche Show seit dem Gründungsjahr 2019. Seit bereits vier Jahren begeistern die Wasserspiele sowohl Kärntner als auch Touristen, die extra von allen Ecken anreisen, um die Licht- und Wassershow auf der Drau in Villach zu bestaunen.

Aufbauarbeiten vom Unwetter unbeeinflusst

Die Aufbauarbeiten sind in vollem Gange. Seit gestern, den 3. Mai, werken Daniel Ploil und seine Zehn-Mann-Crew fleißig, um den begeisterten Zuschauern auch dieses Jahr wieder ein phänomenales Spektakel zu liefern. Ploil vermutet, dass sie in bereits drei Tagen das Equipment und Gestelle von den zwei Sattelzügen aufgestellt haben werden und die Anlage in Betrieb nehmen können. Danach warten Programmierarbeiten, bis die Einrichtung, planmäßig zur Prämiere, Mitte Juni fertig gestellt werden soll.

„Eine der besten Shows, die wir je hatten“

Trotz des Regens und der reißenden Fließgeschwindigkeit der Drau, sollte das Wasser bei den Aufbauarbeiten kein Problem sein. Die Crew bräuchte lediglich Sicht auf die angebrachten Bojen, um einen reibungslosen Aufbau zu garantieren. Die Vorfreude in Villach ist groß, eine Frage packt die Villacher Gemeinde besonders: Was ist neu? Die Antwort darauf ist erfreulich. Es kommen zwei komplett neue Shows mit zwei komplett neuen Musikrichtungen. Das Programm sei flott geschnitten. Ploil: „Ich finde, es gehört zu den besten Shows, die wir je hatten“