„Wiensucht“: Unbekannte verstecken Geld in der Bundeshauptstadt

Cool oder? In der Bundeshauptstadt Wien finden sich an versteckten Plätzchen Geldbeträge, die von unbekannten Personen versteckt wurden. Hast du schonmal Geld gefunden?

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

„Wiensucht“ nennt sich einer der Instagram-Accounts, welcher diesen Trend nun auch nach Österreich gebracht hat. Auf ihrem Profil findet man Videos, die zeigen, wie Geldbeträge bis zu 50 Euro an verschiedenen Orten in ganz Wien versteckt werden. Die Aufgabe der Follower scheint klar: Wer es zuerst findet, darf es behalten. Mittlerweile hat der Account bereits 38,8 Tausend Follower. Wir haben nachgefragt, was es mit diesem Trend auf sich hat.

Der Gesellschaft etwas zurückgeben

„Wiensucht“ ist eine Gruppe von Menschen, welche nach außen hin anonym auftritt. „Über unseren Instagram-Kanal posten wir regelmäßig neue Verstecke in gesamt Wien. Der Grundgedanke war, Menschen zu zeigen, dass Geben etwas Wertvolles ist und wir auch in schwierigen Zeiten an unsere Mitmenschen denken sollen. Wir wollten der Gesellschaft etwas zurückgeben, da die letzten Jahre für viele Menschen aufgrund von Teuerungen und wirtschaftlichen Anspannungen einfach nicht leicht waren“, erklärt die Gruppe im Gespräch mit 5 Minuten. Mit dem Leitspruch „für viele sind 10 Euro nicht viel, aber für viele entscheidend“ soll das Verstecken dann begonnen haben.

Spaß & Freude

„Das Ziel und die Vision von ‚wiensucht‘ ist es, der Community laufend spannende Verstecke und Vorteile in Wien zu bieten. Von klassischen Geld-Verstecken bis hin zu Unternehmenskooperationen versuchen wir, unseren Followern stets einen Mehrwert und eine Abwechslung in den Alltag zu bringen, sodass die Suche niemals endet. Und diese Suche, welche erst vor zwei Monaten gestartet hat, soll vor allem Spaß machen und Freude bereiten“, ergänzt ein Gruppenmitglied von „Wiensucht“. Über die bereits entstandenen Kosten dieses Projektes will „Wiensucht“ keine Auskünfte geben.