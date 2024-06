Hermann N. wird vermisst: Hast du ihn gesehen?

Der 85-jährige, an Demenz erkrankte, Hermann N. ist seit dem 4. Juni 2024, gegen 13 Uhr, von seiner Wohnadresse in Strasshof an der Nordbahn, Bezirk Gänserndorf, abgängig. Er fuhr mit einem Auto von der Wohnadresse weg und kehrte seither nicht mehr zurück. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort sind nicht bekannt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Deutsch-Wagram, Telefonnummer 059133-3203, erbeten.

Hast du was gesehen? Personsbeschreibung: ca. 172 cm groß, normale Statur, braune Augen, grau-weiße Haare, Halbglatze, zuletzt bekleidet mit schwarzer Hose, dunkler Weste und blauer Kappe; Beschreibung des Autos: Audi A4, silberfarben lackiert, Kennzeichen GF-644BV;