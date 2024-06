Suchaktion läuft: Rollator von Fußgängern gefunden

„Vom Rollator dürften augenscheinlich Fußspuren in die Glan führen. Es wurde unverzüglich eine großangelegte Suchaktion mit dem Hubschrauber Libelle, Polizeihundestreifen, Polizeistreifen und der Freiwilligen Feuerwehr entlang der Glan eingeleitet“, heißt es seitens der Polizei.

Keine Vermisstenanzeige aufgegeben

Bis dato wurde keine Person gefunden. Da bis jetzt auch keine Vermisstenanzeige einging, ergeht das Ersuchen an die Bevölkerung um Hinweise, ob der Rollator einer Person zugewiesen werden kann oder wer diesen dort abgestellt haben könnte. „Hinweise bitte an die PI St. Veit an der Glan unter 059133/2120„, so die Polizei abschließend.