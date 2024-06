13-jährige Martina J. vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Veröffentlicht am 4. Juni 2024, 18:27 / ©LPD NÖ

Die 13-jährige Martina J. hat am 3. Juni 2024, gegen 17 Uhr, das elterliche Wohnhaus im Gemeindegebiet von Grafenbach-St. Valentin, Bezirk Neunkirchen, zu Fuß verlassen und ist seither nicht zurückgekehrt. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort sind nicht bekannt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ternitz, Telefonnummer 059133-3361, oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.