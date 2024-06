Europawahl 2024: Hier findest du die wichtigsten Informationen

In 29 Wahlsprengeln haben sich die Wahllokale geändert. Die Online-Suchmöglichkeit auf www.klagenfurt.at/wahl hilft, das zuständige Wahllokal schnell zu finden. Für die Europawahl wahlberechtigt sind alle Personen, die spätestens am Wahltag ihren 16. Geburtstag feiern, Österreicher mit Hauptwohnsitz in Österreich sowie Unionsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich, die einen Antrag auf Eintragung in die Europawählerevidenz bis zum Stichtag 26. März 2024 gestellt haben

Wahllokal und Wahlkarte

In der Landeshauptstadt erfolgt die Stimmabgabe entweder persönlich am 9. Juni von 7 bis 15 Uhr im zuständigen Wahllokal oder alternativ bereits vor dem Wahltag mittels Wahlkarte. Die Beantragung im Wahlamt (Kumpfgasse 20) ist noch bis einschließlich 7. Juni (Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr) möglich. Bei persönlicher Beantragung der Wahlkarte im Wahlamt kann gleich vor Ort ungestört gewählt werden. Mit einer unausgefüllter Wahlkarte kann man seine Stimme am 9. Juni auch in jedem Wahllokal abgeben. Weiters ist am Wahltag die Abgabe der Wahlkarte bei der Bezirkswahlbehörde bis 17 Uhr möglich.

„Fliegende Wahlbehörde“

Wer sich am Wahltag voraussichtlich in einer Krankenanstalt in Klagenfurt befindet, kann dort mittels Wahlkarte vor einer besonderen Wahlbehörde oder mittels Briefwahl wählen. Dies ist nur mit einer zuvor beantragen Wahlkarte möglich. Wenn der Besuch einer „Fliegenden Wahlbehörde“ am Wahltag erwünscht ist, muss zuvor ein schriftlicher Antrag bis spätestens 5. Juni 2024 beim Wahlamt gestellt werden. Dabei ist bei der Antragstellung auf die Dauer

der Postzustellung zu achten. Diese Punkte gelten ebenso für Bewohner eines Seniorenheimes in Klagenfurt.

Briefwahl

Bei Briefwahl muss die Wahlkarte bis spätestens 9. Juni, 17 Uhr, bei der Bezirkswahlbehörde eingelangt sein. Die Übermittlung der Wahlkarte kann persönlich, per Post oder mittels Boten erfolgen. Briefwahlkarten können aber auch am Wahltag in einem Wahllokal während der Wahlzeit (von 7 bis 15 Uhr) oder bei der Bezirkswahlbehörde abgegeben werden.