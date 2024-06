Letzte Generation hält Mahnwache für Hungerstreikende vor Grazer Rathaus

Veröffentlicht am 4. Juni 2024, 19:07 / ©Letzte Generation Österreich

„Die Ignoranz der Verantwortlichen muss ein Ende haben“, forderte Magdalena Vith (24) Studentin, die ebenfalls an der Mahnwache teilnahm. „Wolfgang Metzeler-Kick befindet sich seit 89 Tagen im Hungerstreik. Gestern ist er zusammengebrochen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sein Zustand ist lebensbedrohlich. Wir können dazu nicht schweigen – die Ignoranz der Verantwortlichen kostet Menschenleben.“ Die Gruppe „Hungern bis ihr ehrlich seid“ hat zudem angekündigt, dass Wolfgang Metzler-Kick und Adrian Lack ab morgen, dem 5. Juni 2024, in den trockenen Hungerstreik treten werden.

“Wie lange wollen sie die Ausmaße der Klimakrise noch leugnen?“

Während Menschen im Hungerstreik ihr Leben riskieren, fordert die Hochwasserkatastrophe in Deutschland weitere Opfer. In Süddeutschland und Vorarlberg stehen ganze Regionen unter Wasser. “Wie lange wollen sie die Ausmaße der Klimakrise noch leugnen? Ich kann nicht länger zusehen, wie Menschenleben verloren gehen“, sagt Resa (28), Physiotherapeutin. „Deshalb werde ich weiter protestieren, bis die Verantwortlichen endlich die nötigen Schritte einleiten, als stünden wir in einer Katastrophe – denn genau das tun wir!“

„Olaf Scholz, Karl Nehammer, Elke Kahr und alle weiteren – Sie tragen die Verantwortung“

„Die Zeit der leeren Worte ist vorbei! Wir fordern von allen politischen Verantwortlichen, endlich die Wahrheit über die Klimakrise anzuerkennen und entschlossen zu handeln. Olaf Scholz, Karl Nehammer, Elke Kahr und alle weiteren – Sie tragen die Verantwortung dafür, Leben zu retten und unsere Zukunft zu sichern. Hören Sie auf mit dieser Ignoranz! Sprechen Sie die Wahrheit aus und setzen Sie endlich konkrete Maßnahmen um.“, appellierte Simon Marcher (21), Student.