Deko-Baum fing Feuer: Brand drohte auf Haus überzugreifen

Veröffentlicht am 4. Juni 2024, 19:21 / ©5 Minuten

Heute gegen 15.09 Uhr geriet ein etwa vier Meter hoher, hohler Baumstamm, welcher aus Dekorationszwecken am Carport eines Wohnhauses in der Gemeinde Gallizien, Bezirk Völkermarkt, lehnte, in Brand. Dank dem raschen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Gallizien konnte das Feuer rechtzeitig gelöscht werden, bevor es auf das Wohnhaus übergreifen konnte.

Brandursache noch unklar

Die Flammen beschädigten jedoch sowohl das Carport als auch die Pflastersteine in der Einfahrt, wobei das Ausmaß der Schäden derzeit noch nicht bekannt ist. „Die Brandursache konnte derzeit noch nicht festgestellt werden, weitere Ermittlungen werden geführt,“ heißt es seitens der Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Gallizien war mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und weiteren Schaden zu verhindern.