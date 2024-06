Lebenslange Haft für 63-Jährigen: Er soll seine Frau erstochen haben

Veröffentlicht am 4. Juni 2024, 19:33 / ©5min.at

Der Mann soll im Oktober des Vorjahres aus Angst, dass seine Freundin ihn verlassen würde, soll erstochen haben. Nach der Tat versuchte er, sich das Leben zu nehmen, überlebte jedoch den Suizidversuch. Heute stand er vor Gericht.

Vorerst nicht rechtskräftig

Im Verlauf des Prozesses musste sich der Angeklagte wegen Mordes verantworten. Die Anklage warf ihm vor, seine fast 30 Jahre jüngere Frau in einem Akt von brutaler Gewalt getötet zu haben. Er wurde – vorerst nicht rechtskräftig – zu lebenslanger Haft verurteilt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Mann spielte vor reich zu sein

Der angeklagte Mann dürfte seiner Lebensgefährtin eine Zeit lang vorgespielt haben, reich zu sein. Da er verschuldet war, dürfte der Schwindel nicht lange gehalten haben. Dadurch hatte er wohl die Befürchtung, seine 34-jährige Freundin würde ihn verlassen und verfasste Abschiedsbriefe. Darin stand geschrieben, dass er zuerst sie, dann den Hund und zum Schluss sich selbst töten wolle, berichten Medien.

Hund biss ihn

Am 5. Oktober hat er sein Vorhaben dann in die Tat umgesetzt. An dem Tag soll er zuerst auf seine Lebensgefährtin und dann auf den Hund eingestochen haben. Dieser biss ihn aber. Der Mann merkte dann, dass die Frau noch lebte und hat ihr, laut Anklage, den tödlichen Schnitt zugefügt. Danach begann er einen Suizidversuch.

Angehörige riefen die Rettung

Angehörige hatten Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie die Textnachrichten bekommen hatten. Der 63-Jährige wurde lebend, mit mehreren Schnittverletzungen, aufgefunden. Sollte er heute schuldig gesprochen werden, drohen ihm zehn bis 20 Jahre oder aber auch eine lebenslange Haftstrafe. Es gilt die Unschuldsvermutung.