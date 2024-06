Die Hochzeitsglocke läuten: „Bauer sucht Frau“ Stars heiraten

Veröffentlicht am 4. Juni 2024, 19:38 / ©ATV/Rene Succaglia

Die 21. Staffel der ATV-Show „Bauer sucht Frau“ geht offiziell in die zweite Runde. Die Bauern stehen noch ganz am Anfang bei der Suche nach der ewigen Liebe. Um die frischen, liebesbedürftigen Bauern davon zu überzeugen, dass auch ihr ewiges Glück nicht lange auf sich warten lässt, kehren Petra und Bauer Helmut aus Kärnten (St. Veit), die sich in der 19. Staffel gefunden haben, als Exklusivbesuch zur neuen Show zurück. Das Traumpaar hat sich damals beim Staffelfinale von „Bauer sucht Frau“ verlobt, die Hochzeitsglocken haben jedoch bis jetzt noch nicht geläutet.

Die Location steht fest?

Petras Traum, die wahre Liebe zu finden, ist dank der Show in Erfüllung gegangen. Der Grund, wieso die Hochzeit noch nicht stattgefunden habe, seien keine Probleme zwischen dem verlobten Paar. Es sei lediglich eine Frage des Ortes. Petra und Helmut konnten sich bezüglich der Location für ihre Hochzeit bis jetzt noch nicht einigen. Doch jetzt ist es so weit! Die Scheune auf ihrem Bauernhof soll als die ideale Szene ihrer Trauung gelten.

