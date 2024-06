Ein echtes Abenteuer: Moped Rodeo fährt durch St. Jakob im Rosental

Der Sommer kommt und das bedeutet eines – die Mopeds werden wieder aus der Garage geholt und starten in ein neues Abenteuer. Der Abenteuer-Roadtrip, bei dem das Moped Rodeo Österreich in fünf Tagen und mit zwei Rädern die Berge und Täler Österreichs erkundet, startet am 11. Juni um 7.30 Uhr beim Bio Hof Janežič in Lessach. Am selben Tag werden sie ihre Reise durch St. Jakob im Rosental machen. Am 15. Juni um 16 Uhr wird der Hof in Leesach auch wieder das Ende der Reise markieren.

Auf in die Berge

Moped fahren ist keinesfalls die schnellste Art zu reisen, und trotzdem machen sich auch dieses Jahr wieder Moped Rider aus ganz Europa auf ins Abenteuer ihres Lebens. Passstraßen und Schotterwege mit 50 ccm sind eine Herausforderung, aber genau diese sucht der BackRoadClub. Das Leben ist schließlich zu kurz für Pauschalreisen und Kreuzfahrten. Und so kommt es, dass sich 150 Teilnehmer auf in die Berge machen – und das Ganze mit zwei Rädern.

Jeder ist willkommen

Jeder ist beim Moped Rodeo willkommen – vorausgesetzt man hat ein Moped mit maximal 50 ccm Hubraum und einem Mindestalter von 20 Jahren. Begleitfahrzeuge sind tabu – alles, was man hat, wird am Moped transportiert. Die Teilnehmer haben nur das Nötigste mit, viele schlafen das ganze Rodeo über im Zelt oder in der Hängematte. Klingt zunächst ungemütlich und anstrengend, aber genau das macht das Abenteuer zu dem, was es ist. Man muss eben über seine Grenzen hinausgehen, seinen Horizont erweitern und offen für Neues sein.

Eine Community, die zusammenhält

Damit der Kraftakt über acht Tage gelingen kann, braucht es eine Community, die in jeder Situation zusammenhält und sich gegenseitig hilft. Generell steht der Zusammenhalt zwischen den Teilnehmern an erster Stelle, es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern darum, ein einmaliges Abenteuer zu erleben. Doch die Mopedfahrer hinterlassen nicht nur Reifenspuren – sie helfen auch anderen. Durch die verrückte Aktion ist es ihnen möglich, Spenden zu sammeln und eines der Charity-Projekte des BackRoadClub zu unterstützen. Die Teilnehmer des Moped Rodeo Österreich sammeln dieses Jahr für Kinder und Jugendliche in der Ukraine und unterstützen sie dabei, ihr Trauma zu bewältigen und eine beschützte Kindheit zu erleben.