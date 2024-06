Vielseitiges Programm beim Nachhaltigkeitstag an der Uni Klagenfurt

Am Montag, den 3. Juni, lud die Universität Klagenfurt die Oberstufenklassen ihrer Kooperationsschulen zum ersten Nachhaltigkeitstag für Schulen ein, der in Kooperation mit dem Lakeside Park und dem e.e.si Impulszentrum für Entrepreneurship-Education stattfand. Angeboten wurden zahlreiche unterschiedliche Workshops zu Nachhaltigkeitsthemen, aus denen die Schüler vorab aussuchen konnten. Mitorganisiert wurde der Nachhaltigkeitstag von Studierenden der Universität Klagenfurt im Rahmen der Lehrveranstaltung „Eventorganisation – Nachhaltigkeitstag“ unter der Leitung von Caroline Weberhofer.

©Social Media Team der Lehrveranstaltung „Eventorganisation Nachhaltigkeitstag“ Universität Klagenfurt. Der Workshop „Green Transformation“ suchte Wege, wie Schüler nachhaltiger sein können

Ein erfolgreicher Start

Um 9 Uhr wurde mit einer gemeinsamen Eröffnung mit allen teilnehmenden Schülern im Hörsaal vier gestartet. Dort wurde der Ablauf des Tages vorgestellt, sowie die Schüler ihren Guides zugeteilt. Eröffnet wurde der Nachhaltigkeitstag unter anderem von Vizerektor Reinhard Stauber: „Wir sind eine EMAS-zertifizierte Universität und das schon seit über einem Jahrzehnt, das heißt, bei uns engagiert sich das ganze Haus für Nachhaltigkeitsthemen auf unterschiedlichen Ebenen, von der Müllvermeidung bis hin zur Forschung für eine bessere Welt.“ Bernhard Lamprecht, Geschäftsführer vom Lakeside Park: „Der Lakeside Park ist weltweit der einzige Science- und Technologie-Park mit einem eigenen Natura 2000 Gebiet. Dort gibt es einen Lehrpfad, den die Schüler unter anderem heute auch besuchen. Hier kann man Forschung sehr gut damit verknüpfen, welchen Einfluss unser Handeln auf die zukünftige Entwicklung der Welt hat.“ Caroline Weberhofer: „Bei der Konzeptionierung der Workshops war es uns wichtig, gemeinsam mit jungen Menschen Lösungen zu entwickeln für die aktuellen Herausforderungen vom Klimawandel über Armut bis hin zu Frieden usw., also Ideen für eine gute Zukunft für alle.“

©Social Media Team der Lehrveranstaltung „Eventorganisation Nachhaltigkeitstag“ Universität Klagenfurt. Wie sieht die perfekte Zukunft aus? Diese Frage stellten sich die Schüler beim Nachhaltigkeitstag an der Uni Klagenfurt

Individuelle Workshops

Von 9 Uhr bis 13 Uhr fanden die individuellen Workshops statt. Folgende Workshops wurden angeboten: Bei dem Workshop Spielend die Welt verändern wurden mit verschiedenen kreativen Methoden die Sustainable Development Goals 2030 behandelt. Die Workshops Inner Developement Goals und Eine gute Zukunft für alle, setzten sich mit der Frage auseinander, wie gemeinsam eine gute Zukunft für alle Menschen aussehen kann, wobei u.a. Soft skills trainiert wurden. Die Artenvielfahlt rund um den Uni-Campus, sowie der ökologische Nutzen der Honigbiene wurden den Schülern in den Workshops Biodiversität rund um das Uni-Areal und Bienenlehrpfad und Natura 2000 Lehrpfad näher gebracht. Schüler konnten sich in den Workshops Weltklimaspiegel und Nachhaltigkeitsstrategien mit Green Transformation Cards entwickeln in die Rollen von Unternehmern, Politikern, Aktivisten etcetera versetzen und Strategien entwickeln, wie die eigene Schule nachhaltiger gestaltet werden kann und nachempfinden, wie man gegen den Klimawandel vorgehen kann. Im Workshop Naturkosmetik konnte die Kraft der Natur entdeckt werden und in DIY-Projekten nachhaltige Hautpflegeprodukte hergestellt werden.

©Social Media Team der Lehrveranstaltung „Eventorganisation Nachhaltigkeitstag“ Universität Klagenfurt. „Naturkosmetik“ war ein beliebter Workshop

Ein krönender Abschluss

Um 11 Uhr gab es für die Teilnehmenden eine gesunde Bio-Jause. Nach den Workshops trafen sich um 13 Uhr alle wieder im Hörsaal 4, wo die Ergebnisse der Workshops durch die Workshop Leiter vorgestellt wurden. Im Rahmen von einem Workshop gab es einen Wettbewerb zu den besten Projekten, diese wurden einer Jury vorgestellt, welche die besten Projekte ausgezeichnet hatten. Zum Abschluss erhielten die Schüler ein Teilnahmezertifikat.