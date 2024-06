Mit Tränen in den Augen: Todkranke Frau erlebt letzten Herzenswunsch

Seit über einem Jahr kämpft Johanna gegen eine schwere Krebserkrankung und hat bereits zahlreiche Bestrahlungen und Chemotherapien hinter sich. Aufgrund ihres sich rapide verschlechternden Gesundheitszustands wurde sie auf die Palliativstation verlegt. Ihr größter Herzenswunsch war es, noch einmal die Basilika am Sonntagsberg zu besuchen, die sie einst mit ihrem Mann auf einer 62 Kilometer langen Pilgerreise erreicht hatte.

Vorfreude war spürbar

Der Verein „Rollende Engel“ reagierte schnell auf die Wunscherfüllung. Drei Tage nach der Anmeldung machten sich die ehrenamtlichen Helfer Doris, Maria und Florian auf den Weg zur Palliativstation, um Johanna abzuholen. Trotz ihrer Schwäche und den sichtbaren Spuren ihrer Krankheit, war die Vorfreude auf die Reise deutlich spürbar. Gemeinsam mit ihrem Ehemann fuhren sie nach Sonntagsberg, während Johanna unterwegs stolz von ihren Kindern und fünf Enkelkindern erzählte.

Reise ohne große Beschwerden

An der Basilika angekommen, erwartete die Familie sie bereits. Mit großer Herzlichkeit wurde Johanna von ihren Angehörigen empfangen. Die „Rollenden Engel“ sorgten dafür, dass die notwendigen Schmerzmittel verabreicht wurden, damit sie die Reise ohne größere Beschwerden genießen konnte.

Tränen in den Augen

In der frisch renovierten Basilika wurde Johanna von Pater Franz begrüßt, der ihr mit viel Hingabe die Krankensalbung spendete. Dieser Moment rührte nicht nur Johanna, sondern auch ihre Familie zu Tränen. Es war ein Augenblick voller Emotionen, in dem die Familie eng zusammenhielt und sich gegenseitig Trost spendete. Nach der Zeremonie in der Basilika unternahmen sie einen kleinen Spaziergang rund um das Gebäude. Johanna genoss den herrlichen Weitblick über das Land, und die Familie hatte Zeit, in Ruhe beieinander zu sein.

Ein weiterer Wunsch

Ein weiterer Wunsch führte die Gruppe in das benachbarte Gasthaus, wo sie ein letztes gemeinsames Essen genießen wollten. Dabei wurde viel gelacht und über schöne Erinnerungen gesprochen. Ein besonders emotionaler Moment war, als Johannas Tochter im Brautkleid erschien, das sie extra für diesen Tag mitgebracht hatte. Sie wollte ihrer Mutter die Freude bereiten, die ihr wegen der Krankheit bisher verwehrt geblieben war. Johanna strahlte vor Stolz und Liebe.

Insgesamt ein unvergesslicher Tag

Nach einiger Zeit wurden die Schmerzen wieder stärker und Johanna wurde sehr müde. Es war an der Zeit, Abschied zu nehmen und die Rückreise anzutreten. Während der Fahrt schlief Johanna friedlich ein, eingehüllt in die Erinnerungen an diesen unvergesslichen Tag.

©Rollende Engel | Ein großes Dankeschön an die „Rollenden Engel“. ©Rollende Engel | Ein großes Dankeschön an die „Rollenden Engel“. ©Rollende Engel | Ein großes Dankeschön an die „Rollenden Engel“.