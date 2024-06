Schon gesehen? Das Maibachl rinnt wieder

Veröffentlicht am 4. Juni 2024, 20:19 / ©5 Minuten

Das Maibachl in Warmbad bei Villach erfreut sich wieder seiner vollen Pracht! „Dank“ des regnerischen Wetters der vergangenen Tage fließt das klare Wasser des Maibachls wieder freudig vor sich hin. Nun können Besucher aus Villach und Umgebung die erfrischenden Fluten wieder genießen. Gerade an verregneten Tagen wie diesen ist ein heißes Bad oder ein Besuch in der Therme wahrer Balsam für die Seele. Mit angenehmen Temperaturen von bis zu 30 Grad Celsius lädt das Maibachl zum Verweilen und Entspannen ein.