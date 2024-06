Kollision mit Zaun und Mauer: Auto landete in Blumenbeet

Neuberg an der Mürz/Steiermark

/ ©FF Neuberg an der Mürz

Veröffentlicht am 4. Juni 2024, 20:23 / ©FF Neuberg an der Mürz

Am heutigen Dienstag, den 4. Mai, wurde die Freiwillige Feuerwehr (FF) Neuberg an der Mürz um 15.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person gerufen. Ein Fahrzeuglenker hatte aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kollidierte zuerst mit einem Zaun und anschließend mit einer Mauer, ehe das Auto in einem Blumenbeet zum Stillstand kam. Der Mann wurde bis zum Eintreffen der Rettung von Feuerwehrsanitätern versorgt, für die Bergung des Fahrzeuges wurde die FF Mürzzuschlag mit dem WLF-Kran angefordert.