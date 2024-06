Siegfried Schrittwieser übernimmt das Rote Kreuz in der Steiermark

Veröffentlicht am 4. Juni 2024, 21:39 / ©Rotes Kreuz/Kundigraber

Die Seifenfabrik in Graz wurde am Dienstag, dem 4. Juni 2024, zum Schauplatz einer bedeutenden Veränderung für das Rote Kreuz in der Steiermark: Siegfried Schrittwieser setzte sich bei der Wahl zum Präsidenten gegen Werner Weinhofer durch und übernimmt damit die Führung der größten Hilfsorganisation des Landes.

Schrittwiesers Vision: Wertschätzung, Vertrauen und Offenheit im Roten Kreuz

In seiner Antrittsrede betonte Schrittwieser die Bedeutung von Wertschätzung, Vertrauen und Offenheit im Roten Kreuz. Er bedankte sich für das Vertrauen und versprach, gemeinsam mit seinem Team eine Kultur zu schaffen, die von diesen Werten geprägt sein wird. Die Wahl zum Präsidenten erfolgte für eine Amtszeit von vier Jahren und wurde unter der Leitung von Univ.-Prof. DDr. Gerald Schöpfer, dem Präsidenten des Österreichischen Roten Kreuzes, durchgeführt.

©Rotes Kreuz/Kundigraber | 165 Delegierte haben von ihrem Stimmrecht gebraucht gemacht, 164 gültige Stimmen wurden abgegeben ©Rotes Kreuz/Kundigraber | Das neugewählte Präsidium (v.l.n.r.): Dir. Dipl. Päd. Michael Gruber, BEd MBA, Ph Dr. Christian Rath, MBA, Otto Marl, Siegfried Schrittwieser (Präsident), Ass. Prof. Dr. Berthold Petutschnigg (Chefarzt), MMag. Gerhard Reithofer, MSc MBA (Finanzreferent), Roland Antal ©Rotes Kreuz/Kundigraber | Der neugewählte Präsident Siegfried Schrittwieser

Langjähriges Engagement

Schrittwieser ist kein Unbekannter im Roten Kreuz: Seit 1984 engagiert er sich als freiwilliger Mitarbeiter und hat verschiedene Führungsfunktionen innegehabt. Seine tiefe Verbundenheit zur Region und sein langjähriges Engagement machen ihn zu einem idealen Präsidenten für das Rote Kreuz in der Steiermark.

Rotkreuz-Experten verstärken Schrittwiesers Team

Das neu gewählte Präsidium bringt ebenfalls viel Erfahrung mit: Die Vizepräsidenten Ph Dr. Christian RATH, MBA , Dir. Dipl. Päd. Michael Gruber, BEd MBA, Otto Marl sowie Finanzreferent MMag. Gerhard Reithofer, MSc MBA und Chefarzt Ass. Prof. Dr. Berthold Petutschnigg ergänzen das Team und bringen langjährige Rotkreuz-Erfahrung mit ein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2024 um 21:49 Uhr aktualisiert