Lecker: Das sind die beliebtesten Eissalons in Kärnten

Nach zwei Wochen intensiver Abstimmung ist das Ergebnis endlich da, und die Gewinner stehen fest! In Kärnten konnte sich der Eissalon „Zia Emma Gelateria Artigianale“ in Klagenfurt als klare Nummer eins behaupten. Doch auch die anderen Eissalons haben sich nicht verstecken lassen und für köstliche Geschmackserlebnisse gesorgt. Auf den Plätzen dahinter folgen „Softeis Millonig“ in Gödersdorf, gefolgt von „Morle Eissalon“ in Klagenfurt.

Die besten Eissalons Kärntens im Überblick: Zia Emma Gelateria Artigianale, Klagenfurt Softeis Millonig, Gödersdorf Morle Eissalon, Klagenfurt Gelatissimo, Althofen Tutti Frutti, Klagenfurt UNseR Caffe, Krumpendorf Eis Caffé Lisa Gelateria, Arnoldstein Café Prisse, St. Leonhard im Lavanttal Amarena, Faaker See In ganz Österreich konnten sich ebenfalls herausragende Eissalons durchsetzen, darunter „Gelati Serafini“ in Wien, „Gelato Battistin“ in Tulln und „Eismanufaktur Kolibri“ in Vorarlberg.