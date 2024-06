Lecker: Das sind die beliebtesten Eissalons in Österreich

Nach zwei Wochen intensiver Abstimmung ist das Ergebnis endlich da, und die Gewinner stehen fest! In ganz Österreich konnten sich herausragende Eissalons durchsetzen, darunter „Gelati Serafini“ in Wien, „Gelato Battistin“ in Tulln und „Eismanufaktur Kolibri“ in Vorarlberg. Hier sind die Gewinner der einzelnen Bundesländer.

Sieger in den Bundesländern:

Wien: Gelati Serafini, 1200

Niederösterreich: Gelato Battistin, Tulln

Burgenland: Cafe Crustulum Robert Gansfuss, Eberau

Oberösterreich: Gelateria Surace, Linz

Kärnten: Zia Emma Gelateria Artigianale, Klagenfurt

Salzburg: Alpz Gelato & Cafe, Salzburg

Steiermark: Die Eisperle, Graz

Tirol: Eis Leis, Axams

Vorarlberg: Eismanufaktur Kolibri, Wolfurt