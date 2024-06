Anzeige erfolgt: Fitnessgerät kippte um und traf 19-Jährigen

Am 4. Juni 2024 gegen 18.30 Uhr trainierte ein 19-jähriger Klagenfurter am Kabelzug in einem Fitnessstudio. Als er die Arme nach vorne drückte, kippte das Fitnessgerät ebenfalls in diese Richtung.

Am Kopf verletzt

Die obere Stange des Gerätes traf den jungen Mann dabei am Kopf und er erlitt eine tiefe Rissquetschwunde. Die Rettung rückte aus und er wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Vor Ort konnte festgestellt werden: Das Fitnessgerät war nicht am Boden verankert. Die Folge? Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung wird erstattet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2024 um 05:40 Uhr aktualisiert