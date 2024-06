Fürnitz: Auto geriet plötzlich in Vollbrand

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 05:49 / ©FF Fürnitz



Gegen 19.30 Uhr bemerkte eine Autolenkerin Brandgeruch in ihrem Fahrzeug. Kurz nach dem Anhalten vor dem Bahnhof in Fürnitz brach plötzlich Feuer im Inneren des Wagens aus und wenig später stand dieser bereits in Vollbrand. Die Lenkerin und weitere Zeugen blieben glücklicherweise unverletzt und alarmierten die Feuerwehr.

Schwarze Rauchsäule von Weitem sichtbar

Bereits am Weg zum Einsatzort war eine große schwarze Rauchsäule zu sehen . „Das Auto stand in Vollbrand und wenige Meter daneben parkte ein weiteres Fahrzeug

– es war zwar niemand mehr in den Autos, wir mussten aber rasch einen umfassenden

Löschangriff starten, um ein Übergreifen der Flammen auf den zweiten PKW zu verhindern“, erzählt Einsatzleiter Christopher Tiefnig, Kommandant der FF Fürnitz.

18 KameradInnen im Einsatz

„Der 57-jährigen Frau gelang es noch, persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug zu nehmen“, so Beamte der Polizei. Unter schwerem Atemschutz konnte der PKW-Brand schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. An beiden Fahrzeugen entstand teils großer Sachschaden. Die Brandursachenermittlung obliegt nun den Brandermittlern der Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Fürnitz war mit zwei Fahrzeugen und 18 Personen für rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2024 um 05:52 Uhr aktualisiert