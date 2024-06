Deutscher (36) kommt auf Gegenfahrbahn – dann kracht es

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 06:15 / ©5 Minuten

Eine 30-jähirge Osttirolerin war gestern Abend, um 21.33 Uhr, auf der B106 mit ihrem Auto in Tresdorf (Gemeinde Rangersdorf, Bezirk Spittal an der Drau) in Richtung Winklern unterwegs. Zur selben Zeit kam ihr ein 36-jähriger Deutscher entgegen. Im Bereich einer Anhöhe geriet der Deutsche – vermutlich aufgrund einer medizinischen Beeinträchtigung – über die Fahrbahnmitte auf die Gegenfahrbahn.

Frau setzte den Notruf ab

Dort kam es dann zur Streifkollision zwischen den beiden Autos, wodurch beide am Fahrbahnrand zum Stehen kamen. Die Frau setzte in weiterer Folge den Notruf ab. Beide Lenker wurden verletzt und mussten ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht werden. An beiden Autos entstand schwerer Sachschaden, wie die Polizei nun berichtet.