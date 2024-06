Salzburg: 30-jähriger Motorradlenker nach Unfall tot

Obertrum am See

Ein 30-jähriger Oberösterreicher lenkte sein Motorrad von Obertrum kommend in Richtung Elixhausen. Ein 81-Jähriger fuhr zu dieser Zeit aus einer Einfahrt in die Mattseer Landesstraße ein.

Notarzt konnte nur mehr Tod feststellen

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch das Auto in die angrenzende Wiese geschleudert wurde. Der PKW-Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus verbracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Durch den Notarzt konnte an Ort und Stelle nur mehr der Tod des Motorradlenkers festgestellt werden. Seitens der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde die Sicherstellung der Fahrzeuge, die Obduktion des Verstorbenen sowie die Beiziehung eines Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache angeordnet.

