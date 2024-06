Die Zukunft der Mobilität: Graz diskutiert über die Zukunft

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 07:02 / ©achtzigzehn/Hinterleitner

Wie werden die Menschen 2040 in Graz mobil sein? Wie können wir die Klimaschutzziele erreichen? Der Mobilitätsplan Graz 2040 widmet sich diesen Fragen und liefert Lösungswege für die Zukunft der Mobilität in Graz.

Was steht auf dem Mobilitätsplan?

Bis 2040 soll der Anteil der umweltverträglichen Verkehrsmittel, wie Öffis, Fuß- und Radverkehr auf 80 Prozent gesteigert werden. Nur mehr 20 Prozent aller Wege sollen dann mit dem Auto zurückgelegt werden. Wie das gelingen kann und was es dafür braucht, möchte die Stadt Graz am 11. Juni in einer Disskusion klar machen.