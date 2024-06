Mehr Geld am Konto: Mai-Verhandlungen bringen Tausenden ein Gehaltsplus

Die Kollektivvertrags-Verhandlungen im Mai haben tausenden Österreichern einen Abschluss beschert und damit einhergehend monatlich teils deutlich mehr Geld am Konto. Während in der Papierindustrie und bei den Privatkrankenanstalten im Mai ein Abschluss gelang, warten Speditionen, die chemische Industrie und die Fahrradboten aber weiter auf ihre Gehaltserhöhung.

Mehr Gehalt & 400-Euro-Bonus für Beschäftigte der Pappe- und Papierindustrie

Jene rund 8.000 Beschäftigten der Pappe- und Papierindustrie, die in Österreich angestellt sind, dürfen sich aber auf jeden Fall über eine Gehaltserhöhung von sieben Prozent beim Kollektivgehalt freuen. Die IST-Gehälter steigen ebenfalls – um 6,6 Prozent. Zudem bekommen alle Beschäftigten eine Teuerungsprämie von 400 Euro, wobei die Hälfte jeweils im Juni und im Oktober ausbezahlt wird.

Mehr Geld auch für Angestellte in den Privatkrankenhäusern

Ebenfalls über mehr Geld dürfen sich die Angestellten in den Privatkrankenhäusern freuen. Rückwirkend mit 1. April steigen die Gehälter um 9,15 Prozent, zudem werden Nacht-, Sonn- und Feiertagszulagen 2024 und 2025 um 62 Prozent erhöht, die Zulagen für Fachärzte und Allgemeinmediziner werden pauschal auf 800 Euro angehoben.

Wie spart ihr am liebsten? Ich spare nicht Ich habe ein online-Sparkonto Ich habe noch ein Sparbuch in Buchform Ich habe mein Erspartes zu Hause Ich habe mein Erspartes angelegt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

In chemischer Industrie, den Speditionen und bei Fahrradboten wird noch verhandelt

Weniger gut läuft es derzeit allerdings bei den KV-Verhandlungen in den Speditionen, in der chemischen Industrie und bei den Fahrradboten. Vor allem bei Letzteren stecken die Verhandlungen bereits seit längerem fest. Mehrmals wurde deswegen schon gestreikt, die Gewerkschaften sehen „die anhaltende Gesprächsverweigerung“ gar als „sittenwidrig“. Bei den Speditionen habe die vierte Verhandlungsrunde Ende Mai zwar eine Annäherung aber keinen Abschluss gebracht. In der chemischen Industrie wird am 6. Juni weiterverhandelt.