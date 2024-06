Traktor stürzte 20 Meter ab: Sohn fand verletzten Vater in Unfallwrack

Ein 72-jähriger Mann fuhr am 4. Juni 2024 mit seinem Traktor samt Hecklader, beladen mit Sträuchern, in sein Waldgrundstück im Gemeindegebiet von Gaspoltshofen (Bezirk Grieskirchen) in Oberösterreich. Dort wollte er vom Waldrand aus über die Böschung die Sträucher vom Hecklader entladen. Dazu lenkte der 72-Jährige seinen Traktor rückwärts an die Kante des Waldrandes. Dann passierte das Unglück.

Traktor stürzte rund 20 Meter ab

Der Mann dürfte zu weit zurückgefahren sein, weshalb er mit dem Traktor ins Übergewicht geriet und in der Folge über die Böschung rund 20 Meter in die Tiefe stürzte. Der Mann arbeitete alleine im Wald und wurde durch den Vorfall im Fahrzeug im Waldesinneren eingeklemmt.

Sohn fand verletzten Vater

Nach rund zwei Stunden wurde der Verletzte von seinem Sohn im Wrack aufgefunden. Der 49-jährige Sohn setzte sofort einen telefonischen Notruf ab. Der verletzte Mann wurde vor Ort von den eintreffenden Feuerwehrkräften aus dem Fahrzeug befreit und anschließend notärztlich versorgt. In weiterer Folge wurde der Verunglückte mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Hubschrauber (Martin 3) in das Klinikum Wels-Grieskirchen geflogen.