Klima-Shakira Anja Windl tritt Haft in Wien an

Am heutigen Welt-Umwelt-Tag befinden sich nun fünf Klimaschützer in Haft. Am Montag traten drei Männer der Letzten Generation ihre Haft an. Gestern folgten Laila Fuisz und „Klima-Shakira“ Anja Windl. “Das, was mir Panik macht, ist nicht die Haftstrafe. Es ist die eskalierende Klimakatastrophe. Ganz Süddeutschland, Regionen in Ober- und Niederösterreich und Vorarlberg stehen unter Wasser – und wir, die das verhindern wollen, werden weggesperrt”, sagt Windl. Fuisz fragte sich wenige Stunden vor ihrem Haftantritt: „Was sind ein paar Wochen in einer Zelle gegen den Verlust von allem, was mir lieb ist?“

„Auch wenn es mich meine Freiheit kostet – ich würde mich jedes mal wieder dafür entscheiden“

“Wie vielsagend, dass Karl Nehammer zum Autogipfel gegen das Verbrenner-Aus einlädt – während dem nächsten Jahrhunderthochwasser in wenigen Jahren. Sind wir als Gesellschaft so fetzendeppert, dass wir angesichts der Tatsachen einfach bequem unserem Alltag nachgehen, weitermachen, als wäre nichts? Ich werde dabei nicht zusehen. Nicht widerstandslos. Auch wenn es mich meine Freiheit kostet – ich würde mich jedes mal wieder dafür entscheiden”, ergänzte Windl.