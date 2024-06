Im Regen stehen gelassen: Kärntner Reisegruppe erlebte wahre Odyssee

Einen mehr als hürdenreichen Abschluss hat eine Reise nach Brüssel für 26 Kärntner gefunden. Eigentlich war der Urlaub in der belgischen Hauptstadt bereits zu Ende, als man die Mail der Luftfahrtgesellschaft bekam, dass der Rückflug annulliert worden sei. Nach einer alternativen Lösung würde gesucht und die Gruppe „in Kürze“ kontaktiert, hieß es damals in der Mail. Zwei der Reiseteilnehmer haben daraufhin die Servicehotline angerufen, dort habe es geheißen, dass eine Umbuchung nur am Flughafen vorgenommen werden könne, wie die Arbeiterkammer Kärnten nun berichtet.

Kärntner reisten auf eigene Faust nach Hause

Mangels verfügbarer Plätze wurde aus der Umbuchung aber nichts, auf eine weitere Mail warteten die Reisenden vergeblich. Daher ist die Gruppe auf eigene Rechnung vom Flughafen zurück nach Brüssel gefahren, hat dort in einem Hotel 13 Doppelzimmer gebucht, sowie für den folgenden Tag Zugtickets nach Klagenfurt. Mit einem Tag Verspätung sind die 26 Kärntner dann auch tatsächlich wieder in Kärnten angekommen.

Geld musste eingeklagt werden

Angesichts der negativen Erfahrungen mit der Fluglinie wandte sich die Reisegruppe an den AK-Konsumentenschutz, um die Kosten für die Rückreise ersetzt zu bekommen. „Auf unsere Forderung, den Reisenden die entstandenen Übernachtungs- und Reisekosten zu ersetzen sowie die aufgrund der Verspätung gebührende Entschädigung zu zahlen, reagierte man aber nicht“, erklärt AK-Konsumentenschützer Herwig Höfferer den Fall. „Wir mussten den Betrag in Höhe von 16.763,59 Euro einklagen und in Deutschland am Firmensitz gerichtlich pfänden lassen. Damit haben wir sichergestellt, dass die Reisegruppe die Kosten, die im Zuge der turbulenten Heimreise angefallen waren, ersetzt bekam und alle die ihnen zustehende Entschädigung erhielten“, so Höfferer abschließend.

©AK / Helge Bauer Herwig Höfferer vom AK-Konsumentenschutz sorgte dafür, dass die Reisegruppe entschädigt wurde.

