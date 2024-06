Abgängiger 86-Jähriger bei Alpinunfall in Kaprun verstorben

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 09:11 / ©FEST Klagenfurt

Nachdem Angehörige am Nachmittag vorerst selbst erfolglos gesucht hatten, verständigten sie am frühen Abend die Bergrettung. Bei einer Suchaktion der Bergrettung Kaprun gemeinsam mit Alpinpolizisten, der Feuerwehr Kaprun, dem Polizeihubschrauber sowie drei Polizeidrohnen konnte der Mann rund zwei Stunden später auf einer Seehöhe von etwa 1.600 Metern nur noch tot aufgefunden werden, teilt die Polizei am Mittwochvormittag mit.