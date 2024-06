Technischer Defekt: Feuerwehren bekämpfen Brand bei Wohnhaus

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 09:41 / ©Feuerwehr Neuberg/Mürz

Der Brand dürfte gegen 16 Uhr bei einem Haus in Neuberg an der Mürz (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ausgebrochen sein. Nachbarn bemerkten eine starke Rauchentwicklung und verständigten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Neuberg, Krampen, Mürzzuschlag, Mürzsteg, Altenberg, Kapellen sowie die Betriebsfeuerwehr Kindberg (61 Kräfte und 14 Fahrzeuge) löschten den Brand. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe.

Elektrischer Defekt war Brandursache

Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte ein elektrischer Defekt im Bereich eines Trocknungsgerätes den Brand ausgelöst haben. Das Trocknungsgerät wurde Anfang Mai nach einem Wasserrohrbruch aufgestellt.