Toll! Neues Leben kehrt in Villacher „Leiner“-Gebäude ein

Mit Ende Juli 2023 hat „Leiner“ zahlreiche Filialen in ganz Österreich geschlossen, wodurch fast 2.000 Mitarbeiter ihren Job verloren haben. Auch der „Leiner“ in Villach war unter jenen Betrieben, die geschlossen wurden. Der Grund dafür: Das Unternehmen ist in die Pleite geschlittert. Obwohl der Sanierungsplan vom Großteil der Gläubiger angenommen wurde, mussten für das ehemalige Leiner-Gebäude in der Draustadt neue Mieter gefunden werden. Das ist nun gelungen, wie Dino Kunic von „Topmiete“, die für die Vermarktung der Flächen verantwortlich sind, gegenüber 5 Minuten erklärt. Das Gebäude ist im Besitz der „Supernova-Gruppe“ aus Graz.

„Branchenmix wird einziehen“

„Im ehemaligen Leiner-Gebäude wird auf über 20.000 Quadratmetern ein Branchenmix einziehen“, so Kunic. Im Erdgeschoß wird eine Textilkette und ein Discounter sein, auch im ersten Obergeschoß herrscht Textil vor. Im zweiten Obergeschoß soll eine Fitness-Area kommen, im dritten Obergeschoß sind Restaurants und Schlechtwetter-Attraktionen geplant.

Neueröffnung Mitte 2025?

Die Fassade des Gebäudes soll jedenfalls so bleiben, wie sie auch bisher war. Dort sind keine Veränderungen geplant. „Topmiete“, die Villacher Immobilienexperten, betreuen die gesamte Fläche in der Vermarktung. „Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in Villach ist groß. Wir haben bereits etliche Mieter für das Objekt,“ schildert Kunic. Eine Neueröffnung dürfte Mitte 2025 geplant sein – und damit knapp zwei Jahre, nachdem „Leiner“ seine Pforten in der Draustadt geschlossen hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2024 um 10:15 Uhr aktualisiert