Wehrlos: Mann hatte Sex mit schlafender Frau

Am kommenden Freitag, den 7. Juni zwischen 10 und 12.30 Uhr, steht ein Mann vor Gericht, weil er mit einer wehrlosen Frau im März 2020 in Klagenfurt Sex gehabt haben soll, wie aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht. Die Frau dürfte, so heißt es in der Anklage, geschlafen haben, als der Angeklagte diesen Zustand missbraucht haben und „an ihr den Beischlaf vollzogen“ haben soll. Den Vorsitz der Verhandlung vor dem Schöffensenat hat Richter Gernot Kugi. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.