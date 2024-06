Menschenrechtspreis Land Steiermark 2024: Vorschläge jetzt einreichen

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 10:19 / ©5 Minuten

„Engagierte gesellschaftspolitische Initiativen und die Menschen dahinter sollen mit dem Menschenrechtspreis vor den Vorhang geholt werden. Jede Person ist berechtigt, der Jury Vorschläge zu unterbreiten, auch Eigenbewerbungen sind zulässig“, so Landesamtsdirektorin Brigitte Scherz-Schaar. Mit dem Preis werden Aktivitäten zur Durchsetzung, Entwicklung und Förderung der Menschenrechte sowie Leistungen auf diesem Gebiet im In- und Ausland gewürdigt. Der mit 7.500 Euro dotierte Preis wird auf Basis des Vorschlages einer Jury von der Steiermärkischen Landesregierung vergeben. Der fünfzehnköpfigen Jury gehören Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, aus der Politik, von Gerichtshöfen und Universitäten sowie von Amnesty International, Caritas und die Menschenrechtskoordinatorin des Landes Gabriele Hagn an.

Vorschläge bis August einreichen

Seit 2001 haben 37 Steirerinnen und Steirer beziehungsweise Institutionen den Preis erhalten: Im Jahr 2022 wurde die Initiative „Steiermark hilft“, Dorothea Blancke (für ihr Engagement in der Flüchtlingsbetreuung) und der Verein „RosaLila PantherInnen“ ausgezeichnet.