Tigermücken wurden in Wien bereits im Mai gesichtet

Leser schickten bereits Fotos von Tigermücken an 5 Minuten. Sichtungen sollten übrigens gemeldet werden.

Leser schickten bereits Fotos von Tigermücken an 5 Minuten. Sichtungen sollten übrigens gemeldet werden.

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 10:30 / ©Leserfoto

Seitdem bemüht sich die Stadt, ihre Verbreitung so gut wie möglich einzudämmen, da Tigermücken in Verdacht stehen, bisher unbekannte Krankheiten übertragen kann.

Ansteckung eher unwahrscheinlich

An insgesamt elf Messstellen wird das Vorkommen verschiedener Stechmücken in Wien überwacht. Laut Sabine Walser vom Gesundheitsdienst der Stadt Wien (MA 15) war das Vorkommen heuer erstmals seit langem wieder durchschnittlich. Bereits im Mai wurde jedoch eine Tigermücke entdeckt. „Das ist einzigartig“, so Walser gegenüber dem ORF, da Tigermücken normalerweise erst später im Sommer auftreten. Übrigens: Auch bei innerstädtischen Fernbushaltestellen wurden Tigermücken gesichtet. Übrigens: Auch bei innerstädtischen Fernbushaltestellen wurden Tigermücken gesichtet.

Tigermücken: Wie vorgehen bei einer Sichtung?

Tigermücken stehen besonders im Fokus, weil sie Viren wie das Chikungunya- oder Dengue-Virus übertragen können, die in unserer Region noch nicht verbreitet sind. Die Gefahr einer Ansteckung sei jedoch unwahrscheinlich. Was kann getan werden? Einerseits sollen Wasseransammlungen vermieden werden. Die Überwachung in der Stadt übernimmt die Veterinärmedizinische Universität: Funde können über eine eigene App gemeldet werden.