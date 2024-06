Rund 800.000 Euro Passiva: Nächste Steirische Baufirma insolvent

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 10:36 / ©pixabay

Betrieben wird ein Baumeistergewerbe, einerseits ist man mit Planung und andererseits im Rahmen der Bauausführung tätig. Als Grund für die Insolvenz führt der KSV1870 an, dass die schuldnerische Gesellschaft im Jahr 2017 einen Auftrag durch die SW Liegenschaftsverwertung GmbH in Voitsberg mit einem Auftragsvolumen von 5 Mio. Euro erhalten habe. In der Folge sei es jedoch zu einem massiven Forderungsausfall gekommen, „zumal über die SW Liegenschaftsverwertung GmbH im Jahr 2023 ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.“ Dieser Forderungsausfall und ein eingetretener Schaden aus einem weiteren Bauvorhaben sollen letztendlich „zum wirtschaftlichen Niedergang“ des Unternehmens geführt haben, berichtet der KSV1870.

Fortführung nicht angestrebt

Die Passiva beträgt laut KSV1870 rund 841.700 Euro. Aktiva seien in der Höhe von rund 424.500 Euro vorhanden. Eine Fortführung des Unternehmens wird laut KSV1870 nicht angestrebt.