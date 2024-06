„Einsamer“ Rollator löste große Suchaktion aus: So geht es jetzt weiter

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 10:43 / ©Fotomontage: FF St. Veit an der Glan & LPD Kärnten

Nachdem Fußgänger gestern Nachmittag einen Rollator auf einem Feldweg neben der Glan im Bereich der Jacques-Lemans-Arena in St. Veit (Kärnten) gefunden haben, wurde eine große Suchaktion ausgelöst. Da Spuren über die Böschung zur Glan führten, musste man davon ausgehen, dass die Person in die Glan gestürzt war. Sofort wurden neben der Polizei auch die Wasserretter und Feuerwehren alarmiert.

Dingi und Kanus ermöglichten Suche in der Glan

„Als Erstmaßnahme wurden alle Brücken besetzt, um eventuell eine im Wasser treibende Person erkennen zu können. Zusätzlich wurde unser Dingi ins Wasser gelassen, um die Suche in der Glan zu ermöglichen“, erklärt heute die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan. Durch die dichte Vegetation war von den Wegen aus nämlich keine freie Sicht in die Glan möglich. Zusätzlich hatte auch die Wasserrettung zwei Kanus im Einsatz und Luftunterstützung in Form des Polizeihubschraubers war auch da und suchte die Glan mit einer Wärmebildkamera ab.

©LPD Kärnten | Dieser „einsame“ Rollator sorgte gestern Nachmittag… ©FF St. Veit an der Glan | …in St. Veit für eine große Suchaktion sowohl im Wasser… ©FF St. Veit an der Glan | …als auch auf den Brücken und darüber.

Suche wurde um 19 Uhr abgebrochen

Die Suche wurde in weiterer Folge bis nach Klagenfurt ausgeweitet, auch die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt und die Wasserrettung Krumpendorf wurden alarmiert. Um 19 Uhr hat man die Suche dann aber erfolglos abgebrochen, da bis zu diesem Zeitpunkt auch keine Vermisstenanzeige bei der Polizei eingelangt war, wissen die Florianis und die Wasserrettung.

Ist Rollator einfach nur vergessen worden?

Auch die Polizei bestätigt gegenüber 5 Minuten, dass es nach wie vor keine konkreten Hinweise gäbe, „dass jemand wirklich abgängig ist“. Daher sei die Suche auch eingestellt worden. Erst bei neuen Hinweisen oder einer Abgängigkeitsanzeige werde wieder gesucht. „Der Rollator könnte auch einfach vergessen worden sein“, so Christopher Puchreiter von der Landespolizeidirektion Kärnten im Gespräch mit 5 Minuten abschließend.

Im Einsatz standen: Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan

Freiwillige Feuerwehr Hörzendorf Projern

Freiwillige Feuerwehr St. Donat

Freiwillige Feuerwehr St. Michael am Zollfeld

Freiwillige Feuerwehr Maria Saal

Freiwillige Feuerwehr Stegendorf

Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee

Wasserrettung Längsee

Wasserrettung Krumpendorf

Fließwasserrettung Mitte

Polizei Kärnten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2024 um 10:49 Uhr aktualisiert