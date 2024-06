Tanken wird billiger: Preise für Diesel und Benzin im Sinken

Mit einem Durchschnittspreis von 1,606 Euro pro Liter war der Mai somit der bisher günstigste Monat dieses Jahres, um Diesel zu tanken.

Andere Länder, andere Preise…

Aber auch Benzin wurde günstiger – wenn auch nur um 3,3 Cent. Damit betrug der Durchschnittspreis für Benzin 1,648 Euro pro Liter und lag um etwa vier Cent über dem Diesel-Preis. Interessantes offenbart ein Blick auf die Spritpreise in anderen europäischen Ländern. Eine Analyse der von der EU-Kommission veröffentlichten Daten zeigt, dass Österreich eher im unteren Bereich der Preisreduktionen und sogar unter dem EU-Schnitt liegt. In anderen Ländern sind die Preise, gemessen von Anfang bis Ende Mai, sogar doppelt so stark gesunken wie in Österreich.

Stärkere Senkungen gefordert

Aus Sicht des ÖAMTC wären daher durchaus noch stärkere Senkungen an den Zapfsäulen möglich. Vor allem aufgrund des sinkenden Rohölpreises, der auf die niedrigsten Werte seit Anfang Februar gefallen ist, appelliert der Mobilitätsclub an die Tankstellenbetreiberdie Senkungen unmittelbar weiterzugeben. Durch regionale Unterschiede und sich ständig ändernde Preise für Super und Diesel ist es für Konsumenten nicht einfach, den Überblick zu behalten. Die aktuellsten Preise sind auf der ÖAMTC-Webseite zu finden. Auch Besitzer von iPhones und Android-Smartphones können sich die günstigsten Spritpreise mit der ÖAMTC-App jederzeit direkt auf das Handy holen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2024 um 10:58 Uhr aktualisiert