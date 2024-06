Messerattacke am Jakominiplatz: 14-Jährige stach auf Jugendliche ein

Gegen 21.20 Uhr kam es am Jakominiplatz zu dem Vorfall. Eine 14-jährige, in Graz lebende Bulgarin, steht im Verdacht, eine 14-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit einem Messer im Bereich des Rückens verletzt zu haben. Das Opfer wurde in das LKH Graz eingeliefert und nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen.

Verdächtige stellte sich

Die Tatverdächtige flüchtete und war trotz intensiver Fahndung nicht auffindbar. Am Montagvormittag, 3. Juni 2024, stellte sich die Tatverdächtige im Beisein ihrer Eltern und einem Rechtsanwalt beim Landeskriminalamt Steiermark. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung der Verdächtigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini an. Bei ihrer Vernehmung verweigerte sie die Aussage. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.

Messerattacke: Streit eskalierte

Laut Auskunft des Opfers war es zwischen den beiden bereits im Februar zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen und das Opfer wollte die Tatverdächtige diesbezüglich zur Rede stellen. Daraufhin sei es zu der Messerattacke gekommen. Weitere Ermittlungen werden noch durchgeführt. Die Tatwaffe konnte bislang nicht sichergestellt werden.