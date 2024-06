Sushi, Bowls & Curry: Erster SPAR-enjoy-to-go eröffnet heute in Wien

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 11:13 / ©SPAR/Brunnbauer

Erstmalig bringt SPAR die Gastronomie in einen SPAR-Supermarkt und gibt damit auf den Trend nach schnellen, geschmackvollen Take-Away-Gerichten eine perfekte Antwort. Der neue SPAR-enjoy-to-go in der Mariahilfer Straße 122 öffnet am 5. Juni seine Türen und bietet Konsumenten inen großen Take-Away-Bereich mit warmen Speisen und einem innovativen To-Go-Trendsortiment.

Auf 800 Quadratmeter gibt es Essen zum Mitnehmen

Die Nachfrage nach hochwertigen, geschmackvollen und günstigen Take-Away-Gerichten steigt. Auf 800m² findet der Großstadt-Mensch auf Nahrungssuche ein riesiges Angebot – Bowl-Varianten, Sushi, Curry, Hamshuka, Snack-Salat, Quiche oder Focaccia nach florentinischer Art. Die klassische „Heiße Theke“ von SPAR darf natürlich auch nicht fehlen – das knusprige Grillhendl kommt hier frisch vom Spieß und das beliebte Leberkäse-Semmerl gibt’s natürlich auch vegan! 55 neue Arbeitsplätze werden geschaffen.