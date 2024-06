Crash bei Kreuzung in Graz: 30-Jähriger im Krankenhaus

Kurz nach Mitternacht befuhr der 35-jährige Pkw-Lenker die Grazerfeldstraße in Richtung Süden. Als er versuchte, an der Kreuzung vor dem Verkehrszeichen „Vorrang geben“ anzuhalten, geriet sein Pkw vermutlich ins Rutschen. In Kreuzungsmitte kollidierte der 35-jährige rumänische Staatsbürger mit dem Pkw eines 30-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Der 30-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins UKH Graz verbracht. An beiden Pkw entstand Sachschaden.