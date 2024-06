In Brückengeländer gekracht: Junge Lenkerin bei Unfall schwer verletzt

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 11:39 / ©FF Kraig

Die junge Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem PKW auf der B 317 von Judenburg kommend in Richtung St. Georgen ob Judenburg unterwegs. Plötzlich geriet das Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte in weiterer Folge mit einer Leitschiene und einem Brückengeländer. Die Lenkerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins LKH Judenburg zur weiteren Behandlung verbracht.

B 317 mehrere Stunden gesperrt

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. In der Zeit der Bergungsarbeiten durch die Feuerwehren und des Abschleppdienstes wurde die B 317 in diesem Bereich für mehrere Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Insgesamt befanden sich zwei Feuerwehren, mit zwei Fahrzeugen und 12 Personen im Einsatz.