Grenzkontrollen in Italien: Staus und Wartezeiten erwartet

Seit heute kommt es wieder zu Grenzkontrollen in Italien.

Seit heute kommt es wieder zu Grenzkontrollen in Italien.

Veröffentlicht am 5. Juni 2024, 11:44 / ©KK

Ab heute, 5. Juni 2024, führt unser Nachbarland Italien wieder Grenzkontrollen ein. Man kann sich dadurch auf Staus und längere Wartezeiten einstellen. Grund für die Kontrollen ist der G7-Gipfel in Apulien.

Grenzkontrollen in Italien können zu Staus führen

Die Kontrollen werden rund zwei Wochen dauern, von heute bis 18. Juni 2024. Dadurch kann es, gerade in der Reisezeit, zu erheblichen Staus kommen. Grundsätzlich gibt es aufgrund des Schengen-Abkommens keine Grenzkontrollen an den Binnengrenzen mehr. Allerdings wurde es von der Regierung in Rom, aufgrund des G7-Gipfels, für einen gewissen Zeitraum ausgesetzt. Dies gab das italienische Innenministerium bekannt.

Fährst du gerne nach Italien? Ja, ich liebe es Nein Ich finde Kroatien schöner Ich fliege lieber weiter weg Manchmal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

G7-Gipfeltreffen in Apulien

Im süditalienischen Apulien, Borgo Eganzia, treffen sich Staats- und Regierungschefs der G7-Mitgliedstaaten vom 13. bis 15. Juni 2024. Diese sind USA, Japan, Kanada, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien. Die Wiederaufnahme der Grenzkontrollen fängt heute, 5. Juni ab 14 Uhr an und endet am 18. Juni 2024, 14 Uhr.

©KK Seit heute wird an der Grenze wieder kontrolliert.